Аналитика
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Биткойн падает после запрета Турции на использование..
Биткойн дешевеет в пятницу после того, как ЦБ Турции запретил использование криптовалют для платежей с конца этого месяца, сообщает...
Хедж-фонд Бревана Ховарда начнет покупать криптовалюты..
Investing.com — На волне ажиотажного увлечения криптовалютами хедж-фонд Brevan Howard Asset Management решил инвестировать в цифровые...
Торговый дебют Coinbase. Как прошел первый день торгов..
Подводим итоги первого торгового дня криптовалютной платформы...
Рынок США. Правительственные чеки поддержали..
Об основных факторах на четверг. Оценка ситуации на американском рынке акций...
Доброе утро, Америка. Рост нефтяного сектора..
Новости, прогнозы и ожидаемые события на рынке США в сегодняшнем выпуске «Доброе утро, Америка»...
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по..
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12221 пункт (1...
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра"..
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10459...
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по..
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1577 пунктов (1...
Новая Зеландия даст Amazon субсидию в $116 млн на..
ВЕЛЛИНГТОН (Рейтер) - Власти Новой Зеландии сообщили в пятницу, что предоставят Amazon (NASDAQ:AMZN) дополнительную субсидию для возмещения...
Фьючерсы на нефть WTI подорожали во время европейской..
Investing.com - Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли во время европейской сессии в пятницу.На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на...
Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил..
Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов сырья, телекоммуникаций и...
Капитализация российского рынка акций Московской биржи..
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе...
Индекс МосБиржи вырос на 0,8%, индекс РТС - на 1,5%..
Российский рынок акций, открывшийся ростом индексов, завершил пятницу в хорошем плюсе. Европейские рынки акций весь...
Финансовые события
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Минфин РФ обещает быть более сдержанным на рынке ОФЗ, допускает..
МОСКВА (Рейтер) - Действия Минфина РФ на рынке ОФЗ будут "более сдержанными", а большой спрос со стороны российских банков на рублевые...
В марте рост цен производителей составил к февралю 3,6% - Росстат..
В марте 2021 года по сравнению с февралем 2021 года цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 3,6%,...
Экспорт украинского зерна с начала сезона 20/21 гг сократился на..
КИЕВ (Рейтер) - Украина в сезоне 2020/21 годов, начавшемся в июле, снизила экспорт зерна на 23,7% по сравнению с предыдущим сезоном,...
РФ за 1-15 апр увеличила добычу нефти и газоконденсата до 10,51..
МОСКВА (Рейтер) - Россия за период с 1 по 15 апреля увеличила добычу нефти и газового конденсата до 10,51 миллиона баррелей в сутки со...
Азербайджан в янв-мар 21г сократил экспорт нефти по БТД до 6,9..
БАКУ (Рейтер) - Экспорт азербайджанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в январе-марте 2021 года сократился до 6,877...
Азербайджан в янв-мар 21г сократил добычу золота на 12,5%..
БАКУ (Рейтер) - Азербайджан в январе-марте 2021 сократил добычу золота года на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до...