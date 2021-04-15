Новости финансов Дело терпит отлагательств.. Investing.com – Сегодня характер движения фьючерса на S&P 500 поменялся: в отличие от прошлых дней, за сутки до 19.00... finbi 16-апр, 18:55 0
# Новости финансов Власти РФ запретили въезд восьми бывшим и действующим.. 16-апр, 17:54 0 # Новости финансов МИД РФ объявил о высылке американских дипломатов,.. 16-апр, 17:54 0 # Новости финансов Мосбиржа зарегистрировала облигации "Техно лизинга".. 16-апр, 16:49 0 # Новости финансов Мосбиржа зарегистрировала бонды РН банка на 8 млрд.. 16-апр, 16:25 0
Новости финансов Квартальные продажи Volkswagen выросли на 21%.. В 1-м квартале т.г. германский автопроизводитель Volkswagen AG увеличил продажи автомобилей по всему миру на 21%... finbi 16-апр, 16:25 0
# Новости финансов Лавров: Москва предложит 10 американским дипломатам.. 16-апр, 16:07 0 # Новости финансов Зеленский настроен на переговоры по Донбассу с.. 16-апр, 16:06 0 # Новости финансов Доход Володина за 2020 год составил более 84 млн рублей.. 16-апр, 15:48 0 # Новости финансов Операторы связи направили в ФАС данные для оценки их.. 16-апр, 15:48 0

Аналитика

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Биткойн падает после запрета Турции на использование..

finbi 16-апр, 14:47 0

Биткойн дешевеет в пятницу после того, как ЦБ Турции запретил использование криптовалют для платежей с конца этого месяца, сообщает...

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Хедж-фонд Бревана Ховарда начнет покупать криптовалюты..

finbi 16-апр, 12:39 0

Investing.com — На волне ажиотажного увлечения криптовалютами хедж-фонд Brevan Howard Asset Management решил инвестировать в цифровые...

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Торговый дебют Coinbase. Как прошел первый день торгов..

finbi 15-апр, 15:41 0

Подводим итоги первого торгового дня криптовалютной платформы...

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Рынок США. Правительственные чеки поддержали..

finbi 15-апр, 15:41 0

Об основных факторах на четверг. Оценка ситуации на американском рынке акций...

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Доброе утро, Америка. Рост нефтяного сектора..

finbi 15-апр, 13:20 0

Новости, прогнозы и ожидаемые события на рынке США в сегодняшнем выпуске «Доброе утро, Америка»...

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Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по..

finbi 16-апр, 16:24 0

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12221 пункт (1...

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Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра"..

finbi 16-апр, 16:24 0

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10459...

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Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по..

finbi 16-апр, 16:24 0

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1577 пунктов (1...

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Новая Зеландия даст Amazon субсидию в $116 млн на..

finbi 16-апр, 14:16 0

ВЕЛЛИНГТОН (Рейтер) - Власти Новой Зеландии сообщили в пятницу, что предоставят Amazon (NASDAQ:AMZN) дополнительную субсидию для возмещения...

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Фьючерсы на нефть WTI подорожали во время европейской..

finbi 16-апр, 12:26 0

Investing.com - Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли во время европейской сессии в пятницу.На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на...

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Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил..

finbi 16-апр, 20:30 0

Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов сырья, телекоммуникаций и...

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Капитализация российского рынка акций Московской биржи..

finbi 16-апр, 17:00 0

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе...

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Индекс МосБиржи вырос на 0,8%, индекс РТС - на 1,5%..

finbi 16-апр, 16:06 0

Российский рынок акций, открывшийся ростом индексов, завершил пятницу в хорошем плюсе. Европейские рынки акций весь...

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Финансовые события

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Минфин РФ обещает быть более сдержанным на рынке ОФЗ, допускает..

finbi 16-апр, 17:54 0

МОСКВА (Рейтер) - Действия Минфина РФ на рынке ОФЗ будут "более сдержанными", а большой спрос со стороны российских банков на рублевые...

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В марте рост цен производителей составил к февралю 3,6% - Росстат..

finbi 16-апр, 16:25 0

В марте 2021 года по сравнению с февралем 2021 года цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 3,6%,...

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Экспорт украинского зерна с начала сезона 20/21 гг сократился на..

finbi 16-апр, 09:36 0

КИЕВ (Рейтер) - Украина в сезоне 2020/21 годов, начавшемся в июле, снизила экспорт зерна на 23,7% по сравнению с предыдущим сезоном,...

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РФ за 1-15 апр увеличила добычу нефти и газоконденсата до 10,51..

finbi 16-апр, 09:36 0

МОСКВА (Рейтер) - Россия за период с 1 по 15 апреля увеличила добычу нефти и газового конденсата до 10,51 миллиона баррелей в сутки со...

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Азербайджан в янв-мар 21г сократил экспорт нефти по БТД до 6,9..

finbi 16-апр, 09:30 0

БАКУ (Рейтер) - Экспорт азербайджанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в январе-марте 2021 года сократился до 6,877...

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Азербайджан в янв-мар 21г сократил добычу золота на 12,5%..

finbi 16-апр, 09:30 0

БАКУ (Рейтер) - Азербайджан в январе-марте 2021 сократил добычу золота года на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до...

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Экономика

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